إحباط تهريب 52 طن ألعاب نارية وأجهزة تتبع قادمة من الصين عبر الإسكندرية (صور)

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للحركة ونقاط الفحص والمعاينة بجمارك الاسكندرية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الاثنين، من إحباط تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية المتنوعة والألعاب الجنسية وأجهزة التعقب بالمخالفة للقوانين ونظم الاستيراد وتعليمات وزارة الداخلية والأمن العام.

وبناء على مذكرة مشتركة من كل من إدارة الفحص بالأشعة والإدارة العامة للحركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتباه في 2 حاوية أرقام (MSMU5311675 -TLAU7863083) والمقيدتين بالبوليصة رقم (MEDUNF142065) والقادمين من دولة (الصين) إلى ميناء (الإسكندرية البحري) بساحة الحاويات والصنف الوارد وفقا للمستندات أدوات كهربائية .

تشكلت لجنة برئاسة العقيد مصطفى نصر رئيس الفرع، وتبين بالمعاينة الفعلية أن الوارد الفعلي عبارة عن 52 طن و360 كيلو جرام ألعاب نارية متنوعة وكذا ألعاب جنسية وعدد من أجهزة التتبع داخل الحاويتين .

وقرر الدكتور قدري هابيل فرج مدير عام الحركة ونقاط الفحص والمعاينة، إتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفات الواردة وإخطار الجهات المختصة.

يشار الى أن رئيس مصلحة الجمارك يزور جمارك الاسكندرية حالياً لأول مرة منذ تعيينه رئيساً للمصلحة.

تصادف وجود رئيس الجمارك .. إحباط تهريب 52 طن ألعاب نارية وأجهزة تتبع قادمة من الصين عبر الاسكندرية (صور)

تصادف وجود رئيس الجمارك .. إحباط تهريب 52 طن ألعاب نارية وأجهزة تتبع قادمة من الصين عبر الاسكندرية (صور)

تصادف وجود رئيس الجمارك .. إحباط تهريب 52 طن ألعاب نارية وأجهزة تتبع قادمة من الصين عبر الاسكندرية (صور)

تصادف وجود رئيس الجمارك .. إحباط تهريب 52 طن ألعاب نارية وأجهزة تتبع قادمة من الصين عبر الاسكندرية (صور)

تصادف وجود رئيس الجمارك .. إحباط تهريب 52 طن ألعاب نارية وأجهزة تتبع قادمة من الصين عبر الاسكندرية (صور)

تصادف وجود رئيس الجمارك .. إحباط تهريب 52 طن ألعاب نارية وأجهزة تتبع قادمة من الصين عبر الاسكندرية (صور)

تصادف وجود رئيس الجمارك .. إحباط تهريب 52 طن ألعاب نارية وأجهزة تتبع قادمة من الصين عبر الاسكندرية (صور)

تصادف وجود رئيس الجمارك .. إحباط تهريب 52 طن ألعاب نارية وأجهزة تتبع قادمة من الصين عبر الاسكندرية (صور)

تصادف وجود رئيس الجمارك .. إحباط تهريب 52 طن ألعاب نارية وأجهزة تتبع قادمة من الصين عبر الاسكندرية (صور)

تصادف وجود رئيس الجمارك .. إحباط تهريب 52 طن ألعاب نارية وأجهزة تتبع قادمة من الصين عبر الاسكندرية (صور)

تصادف وجود رئيس الجمارك .. إحباط تهريب 52 طن ألعاب نارية وأجهزة تتبع قادمة من الصين عبر الاسكندرية (صور)