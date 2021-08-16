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أرزان ثروات مستشاراً للاستحواذ على مبنى مكاتب في هولندا

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أرزان ثروات مستشاراً للاستحواذ على مبنى مكاتب في هولندا أرزان ثروات مستشاراً للاستحواذ على مبنى مكاتب في هولندا

 

 أعلنت شركة أرزان ثروات، والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية بأنها قدمت استشارة للقيام بالاستحواذ على مبنى مكاتب بمواصفات عالية الجودة يقع فوق محطة قطار امرسفورت المركزية، والتي تعد محور استراتيجي للمواصلات في هولندا.

يتميز مبنى Eempolis  بأنه مطابق لمعايير الطاقة من الفئة (أ) كما يعد من أحد أطول المباني في هولندا حيث يبلغ طوله الإجمالي حوالي 400 متر. و يضم العقار 31,865 متر مربع من المساحات المكتبية بالإضافة الى مساحة كبيرة تحت الأرض مخصصة لمواقف السيارات و تتسع لـ 350 موقف.

يوفر هذا العقار مساحات مكتبية عالية الجودة حيث يضم مجموعة متميزة ومتنوعة من المستأجرين، كما أن المبنى مؤجر حالياً بنسبة 95% . ونظراً لموقع العقار الاستراتيجي ومرافقه المميزة فان حوالي 67% من إيرادات الإيجار تعود لمستأجرين مستمرين في هذا العقار منذ 15 عاماً، مع وجود العديد من المستأجرين من الهيئات الحكومية وشركات ضمن قطاع الصحة.

 

قامت شركة أرزان ثروات بدور المستشار الاستراتيجي لهيكلة الصفقة والاستحواذ على العقار، وستستمر بهذا الدور خلال فترة استثمار العقار والتي من المتوقع ان تحقق دخل شهري للعملاء بنسبة 8.75% سنوياً.

وعلق السيد/ مهند أبو الحسن – الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات:

يسعدنا تقديم المشورة بشأن الاستحواذ على Eempolis وإضافته إلى مجموعة صفقاتنا الموسعة في سوق العقارات الهولندي. إن موقع مدينة امرسفورت الاستراتيجي على تقاطع القطار الرئيسي للطرق عبر البلاد ، يجعله مركز ثانوي للمكاتب المؤسسية وذلك لسهولة الوصول من خلاله إلى المدن الرئيسية. إن متطلبات وشروط العمل بعد الوباء التي تعتمد على اللامركزية وتجزئة المساحات المكتبية، جعلت العديد من الشركات ترغب بدفع إيجارات أقل لمكاتبها واختيار مواقع توفر وسائل النقل المباشرة مثل مدينة امرسفورت. إننا نعتقد أن هذا العقار سيلبي الهدف الأساسي لشركة أرزان ثروات المتمثل في حماية ثروات عملائنا وإرثهم، من خلال تقليل المخاطر وتنويع مصادر الدخل لهم ولأجيالهم القادمة.

 

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