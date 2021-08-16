«زي النهارده».. محاولة انقلاب الجنرال أوفقير على ملك المغرب 16 أغسطس 1972

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ساهم الحسن الثانى، ملك المغرب السابق، مع والده الملك محمد الخامس في تحرير المغرب من الاحتلال الفرنسى، وتمتع منذ شبابه بحنكة ودهاء سياسى، وهو مولود في الرباط يوم 9 يوليو 1929. وكان قد أسند إليه الكثيرمن المهام أثناء ولايته العهد،ونُفى مع والده محمد الخامس من طرف الاستعمار مما أدى لانتفاضة شعبية كبرى،وأعيد محمد الخامس وولده الحسن الثانى إلى المغرب وأُعلن استقلال المغرب عام 1956 وفى سنة 1961 تولى الحسن الثانى حكم المغرب بعد وفاة والده محمد الخامس، وقد تعرض الحسن الثانى للعديد من محاولات الاغتيال في الـ38 سنة التي قضاها في الحكم، الأولى محاولة الصخيرات عام 1971 أثناء الاحتفال بالذكرى الـ42 لميلاده ببلدة الصخيرات قرب الرباط العاصمة، حينما هاجم 1400 جندى الحفل مخلفين 100ضحية من بينهم سفير بلجيكا في المغرب ونجا الملك الحسن عندما اختفى بأحد جوانب المكان، وقامت قواته بسحق المتمردين،أما محاولة الاغتيال الثانية فكانت «زي النهارده»فى 16 أغسطس 1972 وعُرفت باسم (عملية بوراق ف 5)،وقام بها سلاح الجو المغربى بنية الهجوم على طائرة الملك وقادها ثلاثة رجال هم:الجنرال محمد أوفقير،وزير الداخلية والدفاع،والمقدم محمد أمقران،والمقدم الوافى كويرة، وجهزوا أربع طائرات بالقذائف وحين أقلع الملك ظهراًبرفقة حاشيته من برشلونةعلى طائرة بوينج 727عائداً للرباط بعد رحلته لفرنسا وبعد دخوله الأجواء المغربية،أقلعت ست طائرات حربية طراز(إف 5)من قاعدة القنيطرة الجوية تحت قيادة صالح حشاد، لمرافقة طائرة الملك حال دخولها الأجواء المغربية، وأطلقت ثلاث منها النيران على الطائرة الملكية، فتعطل محركان من محركات الطائرةالملكية،كماحرصت طائرات الانقلاب على التصويب إلى مؤخرة الطائرة حيث المكان المفضل للملك،ولكن هبطت طائرة الملك اضطراريا بمطار القنيطرة فقامت المقاتلات بقصفه ولم يتوقف القصف إلا بعد مناورة الملك بأن أعلن أحد أعوانه عن مقتله ،وعلى أثرهذا تم اعتقال الانقلابيين في معتقل تزمامارت،وعلى رأسهم محمد أوفقير لاتهامه بالضلوع في الانقلاب إلى أن توفى الملك الحسن الثانى بعد هذه المحاولة الفاشلة بسبعةوعشرين عاماً، حيث توفى في 23 يوليو 1999 إثر نوبة قلبية لينتقل الحكم كما هو في الدستور المغربى إلى الابن الأكبر سناً وهو محمد السادس.