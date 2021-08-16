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مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز 2021

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مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز 2021 مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز 2021

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بيراميدز يخوض لقاء قوي وصعب أمام نظيره الجونة عند الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة على أرض ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021.

وأنهى نادي بيراميدز إجراءات قيد ٢٩ لاعبا في القائمة الأولى للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مع اليوم الأخير لإجراءات القيد تمهيدا لانطلاق البطولة في شهر سبتمبر المقبل.

وأوقعت قرعة دور ال٣٢ من الكونفدرالية فريق نادي بيراميدز في مواجهة مع الفائز من هورسيد الصومالي وفريق عزام التنزاني، حيث من المنتظر أن تقام مباراة الذهاب خارج أحد أيام ١٥ أو ١٦ أو ١٧ أكتوبر على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة أحد أيام ٢٢ أو ٢٣ أو ٢٤ من نفس الشهر.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي- أحمد الشناوي- مهدي سليمان- عبدالرحمن أيمن «٢٠٠١»- يوسف نادر «٢٠٠١». خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- على جبر- محمد حمدي- أحمد فتحي- أحمد سامي- أسامة جلال- طارق طه- عبدالرحمن سيد ٢٠٠٣«.

خط الوسط: عمر جابر- إيريك تراوري- إسلام عيسى- رمضان صبحي- أحمد توفيق- نبيل دونجا- محمد فاروق- إبراهيم حسن- عبدالله السعيد- محمود حمادة- أحمد الشيخ- إبراهيم عادل- عماد ميهوب «٢٠٠١». خط الهجوم: دودو الجباس- جون أنطوي- محمود وادي.

المصرى اليوم

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