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تحديد مناطق المركز التكنولوجى المتنقل لتقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق بالعلمين والساحل

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تحديد مناطق المركز التكنولوجى المتنقل لتقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق بالعلمين والساحل تحديد مناطق المركز التكنولوجى المتنقل لتقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق بالعلمين والساحل

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أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن أماكن تواجد سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة التى تقدم خدماتها للمواطنين بمدينة العلمين الجديدة ونطاق الساحل الشمالى.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى تواجد عدد 3 سيارات خدمة متنقلة خلال شهرى أغسطس وسبتمبر لتقديم خدماتها للجمهور، إحداها بالتنسيق مع وزارة العدل لتقديم خدمات التوثيق، وسيارتان بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، واحدة لتقديم خدمات إصدار بطاقات الرقم القومى للمواطنين فوريًا، والأخرى تقدم خدمات الإصدارات الخاصة بالأحوال المدنية مثل شهادات الميلاد، والوفاة، وقسيمة الزواج، والطلاق، وغير ذلك من خدمات.

وتقدم سيارة المركز التكنولوجى المتنقل خدمات الشهر العقارى والتوثيق بالعلمين والساحل الشمالى حتى الخميس الموافق 19 أغسطس الجارى، وتتواجد اليوم الاثنين بميدان الماسة بجوار فندق الماسة، وبمقر الوحدة المحلية لسيدى عبدالرحمن فى الثلاثاء، على أن تتواجد يومى الأربعاء والخميس أمام مقر جهاز القرى السياحية (مارينا 4).

أما سيارتا قطاع الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية فتتواجد أمام فندق الماسة بمدينة العلمين الجديدة طوال أيام هذا الأسبوع.

وترجع أهمية مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة إلى محاولة تقليل تكدس المواطنين فى أماكن تقديم تلك الخدمات، وتسهيل حصولهم على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن، وهو ما يساهم فى سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمى، وبما يتوافق مع أهداف رؤية 2030.

يشار إلى أن مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة بدأ بعدد (32) مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة التنمية المحلية تقدم كل خدمات المحليات، وعدد (20) مكتب شهر عقارى وتوثيق متنقل تابعا لوزارة العدل تقدم كل خدمات مكاتب التوثيق، بالإضافة إلى عدد (10) مراكز نموذجية متنقلة تابعة لوزارة الداخلية تقدم خدمات الأحوال المدنية، ومخطط تدبير عدد (120) مركزا تكنولوجيا خلال العام المالى الحالى 2021/2022.

المصرى اليوم

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