«أم العروسة».. مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها (صور)

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احتفلت الإعلامية مفيدة شيحة بخطوبة ابنتها، في حفل أقيم وسط حضور الأقارب والأصدقاء المقربين.

ونشرت شيحة مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، تجمعها بابنتها منة الله عماد وخطيبها رجل الأعمال عبدالرحمن هشام، وسط أجواء مبهجة، وعلقت على الصور، قائلة :«أنا أم العروسة»، وتفاعل الجمهور مع خبر خطبة ابنه مفيدة شيحة وقاموا بدورهم بتهنئتها وتمنوا للعروسين دوام السعادة.

مفيدة شيحة وابنتها

مفيدة شيحة وابنتها

مفيدة شيحة و خطيب ابنتها

الاعلامية مفيدة شيحة إحدى مذيعات برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» الذي يذاع على قناة CBC، وتشاركه في تقديمه الإعلاميتين منى عبدالغني وسهير جودة، ويُذاع من السبت للأربعاء على قناة cbc، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.