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لا ريف بدون ماء!!

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لا ريف بدون ماء!! لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

في إطار الرؤية المباركة ٢٠٣٠ أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة منصة "ريف" لدعم المستفيدين من برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة!

محافظة العقيق التابعة لمنطقة الباحة كانت الأشهر في الزراعة بين جميع محافظات المنطقة لوجود المساحات الزراعية الواسعة ووفرة المياه، ولكن الزراعة في هذه المحافظة مُنيت بضربة قبل ٤٠ عامًا بعد أن أُنشئ سد العقيق عام ١٤٠٧هـ؛ ما أصاب أجزاء كبيرة من المحافظة بالتصحر!!

من حق محافظة العقيق التي كانت تُعتبر سلة غذاء المنطقة أن تُعوَّض عن خسارة مياهها بسدود زراعية لردم الهوة السحيقة التي تركها سد العقيق!

في محافظة العقيق الكثير من الأودية الكبيرة والخصبة من الدرجة الأولى، كوادي اللحيان وجفن وغيرها من الأودية التي ينتظر أهلها مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة لإنشاء سدود زراعية عليها؛ ليتمكن سكانها من العودة إلى مهنتهم القديمة (الزراعة)!!

رسالة أبعثها إلى المسؤولين: انتشلوا محافظة العقيق من التصحر!!

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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