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مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

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مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

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لقي شاب مصرعه في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر، ولفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى طيبة التخصصى.

تلقى اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، إخطارا من العقيد مروان عاطف مأمور مركز شرطة إسنا يفيد مصرع الشاب «محمود ..ت،» 33 عاما، مصابًا بطعنات بسلاح أبيض، ولفظ أنفاسه فور وصوله المستشفى .

انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، تتكون من؛ العميد محمد الطيب رئيس فرع البحث الجنائى بإسنا وأرمنت، والرائد أحمد حسين رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد عبدالخالق قوره معاون أول مباحث المركز، والنقيب محمد عبدالقادر، والنقيب محمد سرور معاوني مباحث المركز.

وتبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وآخر، انتهت بمصرع الشاب محمود.ت، 33 عاما، والذي لفظ أنفاسه قبل إسعافه بالمستشفى .

وتم ضبط المتهم في الواقعة، والتحفظ على جثة المجني عليه بمشرحة مستشفى طيبة التخصصي، تحت تصرف النيابة لحين انتهاء تقرير الطب الشرعي.

تم تحرير محضر بالواقعة، واخطار النيابة للتحقيق في الواقعة.

المصرى اليوم

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