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مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

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مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021 مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نظيره وادي دجلة في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء الثلاثاء 17-8-2021 على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يواجه وادي دجلة الثلاثاء 17 اغسطس على ملعب القاهرة الساعة 7 مساء

الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا الجمعة 20 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه الإنتاج الحربي الاثنين 23 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه البنك الأهلي الخميس 26 اغسطس الساعة 9 مساء

- الأهلي وطلائع الجيش، التاسعة مساء يوم الثلاثاء 17- 8- 2021، على ستاد السويس، ضمن مباريات الجولة 31.

- الأهلي والمصري، التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.

- الأهلي والجونة، أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.

- الأهلي وأسوان، أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.

المصرى اليوم

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