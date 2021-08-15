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استشاري جراحة قلب: هذه أعراض القصور في الشرايين التاجية

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استشاري جراحة قلب: هذه أعراض القصور في الشرايين التاجية استشاري جراحة قلب: هذه أعراض القصور في الشرايين التاجية

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قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب بكلية طب القصر العيني، إن علاج ارتجاع الصمام الميترالي يكون من خلال معرفة سببه، وفي حال وجود أعراض شديدة يتم التدخل الجراحي من خلال عملية معقدة، وفي حال عدم وجود أعراض يتم الانتظار حال صغر سن الحالة.

وتابع «الوكيل»، خلال حواره مع على الطواب، ببرنامج «شارع القلب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن مريض قصور الشرايين التاجية يشعر بألم في الصدر، ويأخذ حيزا كبيرا من الصدر، ولا يستطيع بذل مجهود، وفي حال وجود أكثر من شرايين مسدودة يتم إجراء قلب مفتوح.

ولفت إلى أن مريض الشرايين التاجية يشعر بتحسن بعد إجراء العملية بعدة أشهر، ويستطيع العودة لحياته بشكل أفضل من الطبيعي.

المصرى اليوم

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