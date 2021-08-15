استشاري يوجه نصيحة قبل إجراء عمليات السمنة والمناظير

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قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحة السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إنه قبل إجراء العمليات الخاصة بجراحة السمنة والمناظير يتم إجراء التصوير لكسر الحالة النفسية والتوتر الموجودة لدى المريض.

وعرض خلال لقائه ببرنامج «حلو الكلام»، الذي تقدمه الإعلامية منال سلامة، والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الأحد، حالة مرضية تعاني من السمنة لشخص عمره 60 عامًا ويزن 200 كيلو، ويعاني من مياه في جدار البطن والتهاب في الأجل.

وأوضح أن الوزن الكبير عقبة كبيرة فقد تعيق التنفس أثناء النوم بسبب تراكم الدهون والحلق، والتأثير على الفاصل، داعيًا المواطنين إلى الحركة لكي يستهلك الجسم من السعرات التي تناولها وإسراع إنزال الوزن أفضل من عمل العملية وعدم الحركة.

وعرض لعملية إجراء عملية منظار للسيطرة على زيادة الوزن، وكيف يتم عمل الجراحة بسهولة ويسهل.