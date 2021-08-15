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قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة السابعة، بمحافظة الدقهلية، اليوم، بإعدام المتهمين بقتل شقيقين وإصابة شقيقهما الثالث بمركز دكرنس، بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية، بالحكم بإعدامهما، بسبب اعتراض الأشقاء الثلاثة المجني عليهم على قيام المتهمين ببيع المخدرات أمام منزلهم .

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محيي الدين محمد الكناني، والمستشار محمد أحمد شعبان، في القضية رقم 6642 لسنة 2014 جنايات مركز دكرنس، والمقيدة برقم 160 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة.

كان المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال كلًا من «محمد. م. م. ع»، وشقيقه «محمود. م. م. ع»، ويقيمان في قرية «نجير»، مركز دكرنس، وذلك لأنهما يوم 15 ديسمبر 2014 وآخرين، قتلوا كلًا من «السمرة السيد رسلان إبراهيم»، وشقيقه «عبدالرازق السيد رسلان»، وأصابا شقيقهما الثالث، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أن بيتا النية وعقدا العزم على قتلهما، وأعدا لذلك أسلحة نارية وبيضاء «بندقية آلية، فرد خرطوش، سنجه» وتوجها إليهما بمسكنهما الذي أيقنا سلفاً تواجدهما به، وما أن ظفرا بهما، حتى أطلق المتهم الأول صوبهما عدة أعيرة نارية من سلاح ناري «بندقية آلية» إحرازه، استقرت في أجسادهما، فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتي أودت بحياتهما، حال إطلاق المتهمين الثاني والثالث أعيرة نارية من سلاح ناري «فرد خرطوش»، وإشهار المتهم الرابع سلاح أبيض «سنجة»، على مسرح الجريمة، للشد من أزرهما وحثهما على إتمام جريمتهما، قاصدين من ذلك قتل المجني عليهما.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة عن أن خلافًا سابقًا نشب بين المتهمين والمجني عليهما، بسبب معاتبة المجني عليهما لأحد المتهمين لقيامه ببيع المواد المخدرة أمام منزلهم، وطلبا منه الابتعاد والقيام ببيع ما بحوزته من مخدرات في مكان آخر، فحدثت بينهم مشادة، وفي اليوم التالي أحضر المتهمان السلاح، وأمطرا المجني عليهما بالرصاص فأرداهما قتيلين على الفور، وأصابا شقيقهما الثالث والذي نجا من الموت.