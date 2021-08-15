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بيج رامي: سعيد بتواجدي في فريق كوسكواد واتمنى تكرار نجاحنا المشترك

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بيج رامي: سعيد بتواجدي في فريق كوسكواد واتمنى تكرار نجاحنا المشترك بيج رامي: سعيد بتواجدي في فريق كوسكواد واتمنى تكرار نجاحنا المشترك

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أكد بيج رامي البطل المصري العالمي في كمال الأجسام على سعادته بما وصل إليه وحققه بعد فوزه بلقب مستر اولمبيا، موضحًا ان أكثر ما اسعده أن الفوز جاء بايدي مصرية خالصة بعد انضمامه لفريق كوسكواد الذي يضم عدد كبير من ابطال كمال الأجسام في .

واشاد رامي باسلام قرطام مؤسس الفريق مؤكدًا أنه تعرف عليه في عام 2015 واستمرت العلاقة بينهما حتى الآن بعدما انبهر بفكره ورغبته في تطوير الرياضة في مصر خاصة الرياضات الفردية والبدنية، موضحًا انه انضم للفريق قبل مستر أولمبيا وأسعده تحقيق اللقب بعدما باتت رعايته مصرية خالصة لأنه كان يشعر بايمان المحيطين به بضرورة نجاح رامي لكي تستمر الفكرة ويخرج من الفريق أبطال آخرين يرفعون راية مصر على منصات التتويج.

وأكد رامي على أن مستر أولمبيا هذا العام ستشهد مشاركة لاعبين آخرين من نجوم فريق كوسكواد هما محمد شعبان وحسن مصطفى اللذان يتمتعان بجينات متميزة وقادرين على تطوير مستوياتهما للظهور في افضل حالة للتأكيد على أن رياضة كمال الأجسام اصبحت في منطقة متميزة جداً.

المصرى اليوم

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