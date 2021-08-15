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يضم محمود أشرف حلمي لموسمين

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الزمالك يضم محمود أشرف حلمي لموسمين يضم محمود أشرف حلمي لموسمين

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وقع محمود أشرف حلمي لاعب تنس الطاولة على عقود الانضمام لنادي لمدة موسمين.

جاء ذلك في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة التي تدير النادي خلال هذه الفترة، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي وعضوي اللجنة الدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد، ووالد اللاعب الكابتن أشرف حلمي.

يذكر أن محمود أشرف بطل تحت ٢١ سنة ٢٠١٨، وبطل أفريقيا تحت ٢١ سنة ٢٠١٩، وسبق له أن حصل على أعلى ترتيب دولي تحت ٢١ عاما للاعب أفريقي أو عربي حيث جاء في الترتيب رقم ١٤ على العالم في أكتوبر ٢٠١٩، بالإضافة إلى حصوله على ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأفريقية في مسابقة الفرق مع الاول عام ٢٠١٩.

وسبق للاعب الزمالك الجديد أن احترف في الدوري الدنماركي موسمي ٢٠١٦/٢٠١٧ و٢٠١٧/٢٠١٨، كما احترف محمود أشرف حلمي في الدوري الألماني لثلاثة مواسم.

وأعرب محمود أشرف عن سعادته بانضمامه إلى القلعة البيضاء متمنيا أن يحقق أفضل النتائج، ويكتب تاريخ كبير يليق باسم نادى الزمالك.

الأندية التي لعب لها محمود أشرف حلمي :
الدنمارك
B75
المانيا
TSV BAD Königshofen
TG obertshausen
TTC Wohlbach
TTC Lamperthiem ( 3.Bundesliga)

المصرى اليوم

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