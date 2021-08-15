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بيج رامي: النادي الأهلى هو العشق الكبير ومصدر سعادتي الحقيقي

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بيج رامي: النادي الأهلى هو العشق الكبير ومصدر سعادتي الحقيقي بيج رامي: النادي الأهلى هو العشق الكبير ومصدر سعادتي الحقيقي

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أكد ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي» البطل العالمي وحامل لقب مستر أولمبيا في كمال الأجسام على عشقه للنادي الأهلى منذ الصغر موضحًا أنه بدأ مشواره بالعمل في مهنة صيد الأسماك بجوار الدراسة، ثم استهوته بعد ذلك كمال الأجسام خاصة انها كانت هواية شقيقه الأكبر.

وأضاف رامي في تصريحاته خلال برنامج الأبطال عبر قناة الأهلى لأنه كان يلعب كمال الأجسام وأصبحت جزء من حياته هي ورياضة الملاكمة لكنه كان يرى إن كمال الأجسام سهل ممارستها في القرية، على عكس الملاكمة التي تحتاج لمدرب وهو أمر لم يكن متوافر في القرية لذا كانت كمال الأجسام هي الأنسب له.

وأوضح رامي أن النادي الأهلى هو العشق الكبير لأنه كيان ومؤسسة ثابتة ووناضجة مهما اختلف المسؤلين وتداولت السلطة فيها، مشيراً إلى أن هذه المؤسسة حققت نجاحات ومازالت تحقق بناءً على أساليب وأسس وتقاليد ساهمت في أن تكون قدوة لي في حياتي الرياضية والعملية، لأنها مؤسسة كبيرة وأهدافها وتقاليدها لا يمكن المساس بها مهما اختلف المسؤلين على مدار تاريخ النادي.

وشدد حامل لقب مستر أولمبيا أن النجاح قصته واحدة في كل مكان، لابد أن ترى رموز ناجحة وتنتسب لها وهو أمر واضح داخل النادي الأهلى بداية من الشكل الإداري الثابت ومروراً بالأنشطة الرياضية في النادي.

المصرى اليوم

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