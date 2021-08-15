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بيج رامي: الفوز بمستر أولمبيا جاء في وقت لم أتوقعه وأتمنى تكراره لإسعاد المصريين

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بيج رامي: الفوز بمستر أولمبيا جاء في وقت لم أتوقعه وأتمنى تكراره لإسعاد المصريين بيج رامي: الفوز بمستر أولمبيا جاء في وقت لم أتوقعه وأتمنى تكراره لإسعاد المصريين

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كشف بيج رامي البطل العالمي المصري في كمال الأجسام أن أول مرة شارك فيها ببطولة مستر أولمبيا حصل على المركز الثامن، وقتها قال لنفسه :«انا محتاج مجهود أكبر» ومن وقتها لم يمر يوم واحد عليه إلا وكان حلمه هوالتتويج باللقب الأهم والأقوى في عالم كمال الأجسام.

وطالب رامي كل الشباب بضرورة أن يثقوا في قدرتهم على تحقيق الحلم والأخذ بالسباب التي تؤهلهم لذلك، مشيراً في تصريحات تلفزيونية خلال برنامج الأبطال على قناة الأهلى إلى انه فاز بلقب مستر أولمبيا في وقت لم يتوقعه احد لأنه كان عائد من اصابة في الكتف ابعدته عن الترديبات اكثر من 8 اشهر بخلاف اصابته بالكورونا في عام 2020 وعدم مشاركته في بطولة اسبانيا آخر البطولات المؤهلة، لكنه لم يفقد المل وتلقى دعوة خاصة منحتها مستر أولمبيا له وهي اول دعوة يتم منحها للاعب عربي.

وتابع رامي كل التوقعات قبل البطولة استبعدتني حتى من المراكز الستة الأولى رغم أنه حقق المركز السادس في آخر مشاركة له في مستر أولمبيا عام 2018، هو مركز كان صادم بالنسبة له وقتها لأنه فاز بالمركز الثاني في نسخة 2017 وكل التوقعات كانت في صالحه لكن التوفيق لم يحالفه وقتها.

واختتم ممدوح السبيعي تصريحاته بالتاكيد على ان لكل مجتهد نصيب وأن ربنا اكرمه باللقب لأنه سافر برعاية مصرية خالصة وبتدريبات داخل وسط دعوات محبيه وعشاقه واصدقاؤه بالفوز وهو ما تحقق وكان مثار سعادة وفخر للجميع، متمنياً تكراره هذا العام لإسعاد الجماهير المصرية.

المصرى اليوم

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