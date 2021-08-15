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الأهلي يُعلن قيد 33 لاعباً في قائمته الأفريقية .. ضم 3 ناشئين

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الأهلي يُعلن قيد 33 لاعباً في قائمته الأفريقية .. ضم 3 ناشئين الأهلي يُعلن قيد 33 لاعباً في قائمته الأفريقية .. ضم 3 ناشئين

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أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي 33 لاعبا قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني قيدهم في قائمة الفريق الأفريقية استعدادًا لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة المكونة من 33 لاعبًا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- على لطفي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: سعد الدين سمير- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- محمود متولي- بدر بانون- محمد هاني- أحمد رمضان «بيكهام»- أيمن أشرف- على معلول- محمود وحيد.

خط الوسط: كريم وليد «نيدفيد»- عمرو السولية- أكرم توفيق- محمد محمود- حمدي فتحي- أليو ديانج- محمد مجدي «أفشة»- ناصر ماهر- جونيور أجايي- حسين الشحات- محمود عبدالمنعم «كهربا»- طاهر محمد طاهر- وليد سليمان- أحمد نبيل «كوكا»- أحمد سيد غريب.

خط الهجوم: محمد شريف- والتر بواليا- صلاح محسن- مروان محسن.

المصرى اليوم

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