أخبار عاجلة

المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية -
سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة -
مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا -
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان -
رسالة تهنئة من مدير تعليم محايل ومئات المشرفين للترحيب بآلاف المعلمين -
زوج وهب منزله بمكة لزوجته قبل طلاقها.. هل يحق له الرجوع في هبته؟ -
موسكو: خطوات إيران تتناقض مع الاتفاق النووي لكننا نتفهم سببها -
‏ مدير "صحة عسير" يكرم الممثل النظامي للمتدربين في برامج هيئة التخصصات -
بلدية بلقرن: "حديقة باشوت" تم صيانتها وقربها من الغابات سبب وجود القرود -
البرلمان العربي يدعو الجزائر والمغرب إلى تغليب علاقات الأخوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الصحة : لقاح كورونا أهم الإجراءات الوقائية للحماية من الفيروس

Print
الصحة : لقاح كورونا أهم الإجراءات الوقائية للحماية من الفيروس الصحة : لقاح كورونا أهم الإجراءات الوقائية للحماية من الفيروس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح كورونا من أهم الإجراءات الوقائية للحماية من .

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، توافر لقاحات فيروس كورونا «أسترازينيكا، جونسون أند جونسون، سينوفاك، سينوفارم، سبوتنك» بكافة المراكز المخصصة للتطعيم بالمحافظات، مؤكداً حرص الدولة على تعدد وتنوع مصادر اللقاحات في من خلال التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات الدولية.

ناشد «مجاهد» المواطنين مجدداً بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد بالمجان، من خلال المراكز المخصصة لتلقي اللقاحات الموزعة على مستوى محافظات الجمهورية والتي بلغ عددها 539 مركزا، كما تم تخصيص 126 مركز لتطعيم المسافرين للخارج واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

جدول مصر في دورة الألعاب البارالمبية الأربعاء 25 - 8 -2021 - طوكيو 2020

جدول مصر في دورة الألعاب البارالمبية الأربعاء 25 - 8 -2021 - طوكيو 2020

موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي بعد ضياع لقب الدوري المصري 2021

موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي بعد ضياع لقب الدوري المصري 2021

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا