بعد حرمان 30 سنة.. توصيل الكهرباء لقرى ومنتجعات مرسى علم

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استقبل المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وفدًا من مستثمري مرسى علم؛ لبحث آخر التطورات المتعلقة بإطلاق التيار الكهربائي للمرة الأولى على القرى والمنتجعات السياحية الموجودة بتلك المنطقة الحيوية.

وبحسب بيان، الأحد، أشاد وفد جمعية مستثمري مرسى علم بمجهودات رئيس وقيادات شركة القناة لتوزيع الكهرباء بوجه خاص على «ما يقدمونه من خدمات ومساعدات لتذليل كافة العقبات والتحديات التي كانت تعوق أعمال توصيل الكهرباء حتى تحقق الحلم لحقيقة وواقع ملموس، وأصبحت فنادق وقرى ومنتجعات مرسى علم، بفضل مجهودات قطاع الكهرباء ممثلا في شركة القناة لتوزيع الكهرباء، تضيء وتتلألأ بعد حرمان دام لأكثر من 30 سنة» على حد قوله.

كما أشاد المهندس طارق سليمان رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات المدينة للصلب «قوطة سابقا»، بمجهودات رئيس القناة لتوزيع الكهرباء وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين ودعم الصناعة الوطنية والتصنيع المحلي.