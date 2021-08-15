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مرتبط يد 2002 يواصل استعداداته للموسم الجديد

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مرتبط يد الزمالك 2002 يواصل استعداداته للموسم الجديد مرتبط يد 2002 يواصل استعداداته للموسم الجديد

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خاض فريق مرتبط كرة اليد بنادي مواليد 2002 تدريباته الجماعية اليوم الأحد بالصالة المغطاة بالنادي، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد المقرر في سبتمبر المقبل.

وقاد أحمد رمضان هتلر المدير الفني مران اليوم بـ 7 لاعبين فقط، نظرا لانضمام 4 عناصر لمعسكر منتخب 2002 وهم: حاتم يوسف، وهشام محمد، ومحمد طارق، وعمر ماجد “الفولي”، بالإضافة إلى وجود 5 لاعبين مع فريق الدرجة الأولى في الفترة الحالية وهم: محمد سمير «بوشا» ومازن محسن، وياسين محمد، وإبراهيم حسن “فرعون”، ومصطفى قسطاوي.

وأدى لاعبو الفريق بعض التدريبات الفنية في مركز الهجوم الفردي والجماعي في مران اليوم.

ومن المقرر أن يواصل الفريق تدريباته الجماعيه اليومية غد الإثنين بالصالة المغطاة بالنادي، استعدادا للموسم الجديد.

المصرى اليوم

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