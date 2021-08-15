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سيدات يد يواصلن تدريباتهن استعدادا للموسم الجديد

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سيدات يد الزمالك يواصلن تدريباتهن استعدادا للموسم الجديد سيدات يد يواصلن تدريباتهن استعدادا للموسم الجديد

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خاض الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي تدريباته اليوم الأحد بصالة النادي تحت قيادة محمد عبدالكريم المدير الفني للفريق.

وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة تدريبات بدنية للاعبات ثم الجري حول الصالة ووضع بعض التدريبات البدنية الخفيفة قبل خوض التدريبات.

كما قام الجهاز الفني بتدريب لاعبات الفريق على الكرات الهجومية السريعة والخطط الدافاعية.

ويخضع فريق سيدات يد الزمالك لفترة إعداد من أجل التجهيز على أكمل وجه استعداد للموسم الجديد الذي يبدأ بنهاية شهر أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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