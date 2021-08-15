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خاض الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد بصالة النادي تحت قيادة محمد عبدالكريم المدير الفني للفريق.

وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة تدريبات بدنية للاعبات ثم الجري حول الصالة ووضع بعض التدريبات البدنية الخفيفة قبل خوض التدريبات.

كما قام الجهاز الفني بتدريب لاعبات الفريق على الكرات الهجومية السريعة والخطط الدافاعية.

ويخضع فريق سيدات يد الزمالك لفترة إعداد من أجل التجهيز على أكمل وجه استعداد للموسم الجديد الذي يبدأ بنهاية شهر أكتوبر المقبل.