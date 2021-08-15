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تابع الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الأحد، أعمال لجان حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وسير عملية تلقي الطلاب والعاملين والأطقم الطبية لجرعة لقاح فيروس كورونا المستجد (covid-19)، بمقر الحملة بكلية الطب البشري ومستشفى الجراحة الجديد، بناءً على توجيهات القيادة السياسية الحكيمة بتلقي اللقاح للحد من انتشار الفيروس، وتيسيراً على أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة .



خلال متابعته وجه الدكتور عثمان شعلان الطلاب والعاملين بضرورة توعية أقرانهم وزملائهم المنتسبين للجامعة، بسرعة التوجه لمقرات لجان التطعيمات المخصصة، وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة المحيطين داخل وخارج الجامعة، معلنا أن التطعيمات متوفرة للجميع، وبشكل دوري لمنتسبيها وأن الجامعة حريصة على خدمتهم ورعايتهم صحياً لتقليل فرص الإصابة بالعدوى والحد من أعراضها واكتساب الجسم مناعة تجاهها، مشيراً إلى أن الجامعة ستتخذ بعض الاجراءات الملزمة لتلقي التطعيم باعتباره أحد شروط التواجد داخل الحرم الجامعي بداية من العام الجامعي 2021/ 2022.



رافق رئيس الجامعة خلال جولته، الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالسلام عيد عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة غادة المسلمي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية .



ومن جانبه قال الدكتورعبدالسلام عيد، أن عملية التطعيم بدأت اعتبارا من السبت 14 أغسطس الجاري، بتوفير الأطقم الطبية لطلاب الكلية بمدرج الفرقة الأولى، حسب الجدول المحدد حيث سيتم الإعلان عن جدول تطعيم السنوات الدراسية الأخرى تباعا، لمنع التزاحم والحفاظ على سلامة الجميع، بالإضافة إلى تخصيص لجنة أخرى بمستشفى الجراحة الجديد للعاملين بالمستشفيات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس، موضحاً التسجيل إلكترونيا ببطاقة القومي بعد الإجابة على عدد من الأسئلة لمعرفة الحالة الصحية وإذا ما كان المتلقي يعاني من أمراض مزمنة أو أدوية، ولا يعاني من الحساسية ضد أنواع لقاح معينة.