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كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تصويره من خلال كاميرا مراقبة بأحد الشوارع القاهرة تداوله عدد كبير من صفحات موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك«يوضح تحرش أحد الأشخاص بفتاة أثناء سيرها بمفردها في الشارع.

وقالت تحريات وزارة الداخلية في بيان، مساء الأحد، إن مقطع الفيديو تداولت معه صورة لحساب أحد المواطنين على موقع «فيس بوك» بدعوى أن هذا الشخص مرتكب واقعة التحرش، مشيرة إلى أنه بالفحص تبين قيام أحد الأشخاص بمشاركة تلك الصورة على خلاف الحقيقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مستخدم الحساب وتبين أنه مهندس ومقيم بمحافظة الإسكندرية وباستدعائه وسؤاله أكد مشاهدته مقطع فيديو التحرش على أحد مواقع التواصل الاجتماعي «لا يتذكر اسمه»، وقام بنشر صورًا من المقطع.

وبفحص هاتفه المحمول الخاص بالمتهم تبين صحة قيامه بنشر صور أحد المواطنين في واقعة التحرش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.