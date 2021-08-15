ناشئات الطائرة يواصلن الاستعداد للموسم الجديد

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أدى فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك تحت 16 عاما للبنات، تدريباته الجماعية اليوم الأحد بالملاعب المفتوحة بالنادي، استعدادا للموسم الجديد.

وخاضت لاعبات الطائرة المران البدني الصباحي في صالة الجيمانيزيوم بقيادة يوسف محيي مدرب الأحمال.

وركز عبدالرحمن أحمد المدير الفني للفريق على الجانب الفني في المران المسائي في مركز الاستقبال والإرسال والهجوم والدفاع، ثم تم خوض تقسيمة فنية لمدة ربع ساعة لمراجعة الأخطاء التي وقعت فيها اللاعبات خلال التدريب.

وقام المدير الفني بعقد محاضرة فنية عقب انتهاء المران اليوم لتوجيه الرسائل التحفيزية للاعبات من أجل حصد بطولات الموسم الجديد.

كما قرر المدير الفني للفريق منح اللاعبات راحة سلبية غدا الإثنين، على أن يستأنف تدريباته الجماعية الثلاثاء المقبل بالملاعب المفتوحة بالنادي.