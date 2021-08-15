★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انطلقت اليوم الأحد فترة الإعداد الخاصة بفرق المدرسة الأساسية لكرة القدم ( البراعم ) استعدادا للموسم الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢، والخاصة بمواليد: ٢٠٠٨- ٢٠٠٩ – ٢٠١٠ – ٢٠١١ – ٢٠١٢- ٢٠١٣.

وأقيمت التدريبات اليوم تحت إشراف على خليل مدير قطاع المدرسة الأساسية للشئون الفنية، وحسن بصري مدير المدرسة، ومحمد صبحي المدير الإداري، بالتسيق مع بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات.

ويتم التركيز خلال هذه الفترة على الجانب البدني للاعبين وذلك وفقا للبرنامج الموضوع من قبل الأجهزة الفنية، تمهيدا للتدريب على الجوانب الفنية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مواعيد التدريبات ستكون أيام: الأحد – الثلاثاء- الأربعاء من كل أسبوع، بحيث تكون على فترتين لجميع المواليد بدءا من الساعة الخامسة مساء وحتي الثامنة مساء.