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أبرز أرقام لاعبي في مباراة الإسماعيلي

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أبرز أرقام لاعبي الزمالك في مباراة الإسماعيلي أبرز أرقام لاعبي في مباراة الإسماعيلي

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي للقاء وادي دجلة في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل في الجولة رقم 31 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحقق الفريق فوزا مهما أمس على الإسماعيلي بهدفين نظيفين أحرزهما إمام عاشور وسيف الدين الجزيري ليواصل استمراره في صدارة جدول البطولة برصيد 70 نقطة .

ويرصد الموقع الرسمي في السطور التالية أبرز أرقام لاعبي الزمالك في مباراة الإسماعيلي:

- تصدر الثلاثي طارق حامد ومحمد عبدالشافي وحمزة المثلوثي قائمة أفضل الأرقام في عدد اللمسات والتمريرات خلال المباراة .

- طارق حامد يعتبر أكثر اللاعبين في عدد اللمسات بـ 89 لمسة ثم يأتي بعده الثنائي محمد عبدالشافي وحمزة المثلوثي بـ 77 لمسة .

- في التمريرات، تصدر أيضا طارق حامد القائمة بـ 57 تمريرة وجاء بعده محمد عبدالشافي بـ 45 تمريرة ثم حمزة المثلوثي بـ 44 تمريرة .

- جاء اللاعب سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق وصاحب الهدف الثاني في المركز الأول من حيث عدد التسديدات على مدار المباراة والتي وصلت إلى 4 تسديدات منها تسديدتان على المرمى .

- حصل الزمالك خلال مباراة الإسماعيلي على 8 ركنيات قام أحمد سيد زيزو بتنفيذ 6 ركنيات منها وأحمد أبوالفتوح ركنيتين.

المصرى اليوم

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