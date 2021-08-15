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أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مراكز الشباب الرياضية بمثابة الشريان الحيوي لكافة القطاعات.

وأشار خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد إلى أنه تم التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مراكز الشباب والأندية بإجمالي 4 مليارات جنيه، موضحا أن انتخابات الأندية ستقام في موعدها إلى في حالة صدور أية قرارات للجنة الأزمة.

وتابع «ما حدث في الأولمبياد لا يصل إلى مرحلة الإخفاق، بل يمكن وصف ما حققناه بالمتوسط».

ولفت إلى أن مشروع البطل الأولمبي يستهدف اكتشاف الناشئين، مشيرا إلى اكتشاف 4 آلاف ناشئ حتى الآن بالمحافظات.