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وزير الرياضة: لن أجامل أي شخص على حساب ..

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وزير الرياضة: لن أجامل أي شخص على حساب مصر.. فيديو وزير الرياضة: لن أجامل أي شخص على حساب ..

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قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن المحاسبة مستمرة داخليا دون تصدير صورة سيئة للخارج، ولم ولن أجامل أي شخص على حساب ولا توجد مؤسسة رياضية لم تخضع للتفتيش وتحويل المخالفات.

وأضاف وزير الرياضة خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، شكلنا لجنة رقابية بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات بصلاحيات الضبطية القضائية فليس من قاموسي المجاملة.

وأوضح وزير الرياضة خلال لقاءه الخاص بقناة صدى البلد: نتدخل في خلافات الأهلي والزمالك في الوقت المناسب دون إعلان ذلك مؤكدا أن الوزارة تعمل على الإنتهاء من خلافات عديدة لمواجهة التعصب.

وتابع: نحترم الجماهير وانفعالاتها وعلينا العمل على وضع معايير توعوية لنبذ التعصب وسنعمل على إدراج بنود وصلاحيات في قانون الرياضة للحد من التعصب بين الجماهير.

المصرى اليوم

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