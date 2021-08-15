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قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه توقع حصول هداية ملاك على برونزية التايكوندو، ومنافسة سيف عيسى على الميدالية ذاتها.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أن تشجيه لـ سيف عيسى من المدرجات دعمه نفسيا خلال المباراة الأخيرة، مشيرا إلى أنه تم إعداد البطلة جيانا فاروق للحصول على الذهب، لكنها ظلمت بسبب التحكيم.

وأكد أن بطلة الكاراتيه جيانا فاروق تعرضت لظلم بين من الحكام قائلا «جيانا كانت ستحصل على ذهب».

وأضاف «طالبت هاني قشطة مدرب فريال أشرف بالبقاء معها بعد مباراة جيانا لدعمها نفسيا»، مشيرا إلى أنه أصر على لقاء فريال أشرف قبل مباراتها الحاسمة.

وتابع «قلت لفريال أشرف أنت هتجيبي ميدالية ذهب، وهيكون فيه مكافأة خاصة»، مضيفا «فريال بنت مركز شباب الأندلس ثم انتقلت إلى المؤسسة الرياضية العسكرية».

ولفت إلى أن فريال أشرف قضت فترة إعداد في المركز الأولمبي وصلت إلى عامين، موضحا إلى أن فريال وزملائها كُرموا من الرئيس السيسي بعد تتويجهم ببطولات قارية وعالمية خلال 2019.

وأكد أنه من المقرر تكريم أبطال أولمبياد طوكيو خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تكريم الرئيس السيسي لهم بإطلاق أسمائهم على كباري ومحاور سابقة لم تحدث من قبل.

ولفت وزير الرياضة إلى أنه خرج عن قواعد البروتوكول بتشجيع منتخب اليد من المدرجات.