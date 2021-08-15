المجلس الأعلى للدولة الليبية يرفض مطالبة اللجنة العسكرية بتجميد الاتفاقيات الأمنية مع تركيا

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أعرب المجلس الأعلى للدولة الليبية، اليوم الأحد، عن رفضه مطالبة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بتجميد الاتفاقيات الأمنية التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة مع تركيا، داعيا اللجنة العسكرية إلى النأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية.

وقال المجلس الأعلى للدولة، في بيان له، إن «المجلس الأعلى للدولة تابع البيان الصادر عن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وإذ يبارك المجلس الجهود المبذولة من اللجنة وفق اختصاصها لوقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي وإزالة الألغام وإخراج المرتزقة».

وأكد المجلس،على «ضرورة التزام باختصاصها والنأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية المحفوظة طبقاً لخارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي والذي أنتج المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية».

كما أكد على أن «الاتفاقيات الأمنية والحدودية التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني كانت تعبيراً عن إرادة الدولة الليبية ومن السلطة الشرعية صاحبة الاختصاص الأصيل»، مضيفاً بأنها «محصنة من المساس بها وفق مخرجات الحوار السياسي ويسري ذلك إلى حين وجود سلطة تنفيذية وتشريعية منتخبة».

وشدد المجلس الأعلى للدولة على «أعضاء اللجنة المشتركة الالتزام بما تم تكليفهم به من اختصاصات حتي لا تعتبر أداة لطرف سياسي تاركة مسؤوليتها المباشرة وواجبها الوطني».