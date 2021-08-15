أخبار عاجلة

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو) -
الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم -
«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012 -
جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي» -
«زي النهارده» وفاة الأديب الرائد محمود تيمور 25 أغسطس 1973 -
«زى النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى نيتشه 25 أغسطس 1900 -
«زي النهارده» بداية الحرب الصليبية السابعة 25 أغسطس 1248 -
«زي النهارده» إعدام «نافع داوود» القيادى في ثورة الشواف في العراق 25 أغسطس 1959 -
جهود مكثفة للبحث عن جثة شاب غارق في كفر الشيخ -
تنظيم فعاليات «أنت أقوي من المخدرات» لتوعية السائقين والمواطنين بالهرم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تصاعُد سُحب الدخان فوق القدس وإخلاء تجمعات سكنية عدة بسبب حريق غابات

Print
فِرق الإنقاذ نشرت 12 طائرة و60 عربة إطفاء للتصدي لألسنة اللهب

تصاعُد سُحب الدخان فوق القدس وإخلاء تجمعات سكنية عدة بسبب حريق غابات

تسبَّب حريق غابات، يستعر في تلال خارج القدس، في تصاعُد سُحب الدخان فوق المدينة، وإجلاء سكان تجمعات سكنية عدة، مع تصدي طائرات وأطقم على الأرض لألسنة اللهب، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنه لم تقع إصابات خطيرة، لكن يبدو أن هناك خطرًا ضئيلاً من أن يصل الحريق، الذي يبعد نحو عشرة كيلومترات غربي القدس، إلى المدينة.

وقال ديدي سيمتشي، مسؤول فِرق الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلي، إنه جرى نشر 12 طائرة إطفاء مع أطقم من نحو 60 عربة إطفاء.

وأضاف في إفادة لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، بُثت على الهواء مباشرة بعد نحو خمس ساعات من اندلاع الحريق: "يسعدني القول إننا نجحنا في منع احتراق تجمعات كاملة".

وقالت خدمات الطوارئ إنه تم إخلاء أربع قرى. وقال سيمتشي في المؤتمر الصحفي إن المدينة لم تعد تواجه أي "خطر كبير" رغم "وجود بعض الجيوب؛ إذ اشتعلت النار في بعض المنازل بها، ونقوم بإطفائها".

وأوضح أن أطقم العمل ستبقى منتشرة طوال الليل، وربما خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لمنع انتشار الحريق مع ارتفاع درجات الحرارة وقوة الرياح.

وقال مسؤولو الإطفاء والشرطة إن من السابق لأوانه تحديد سبب الحريق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية

المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية

سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة

سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان