وزير الرياضة: تكلفة إعداد المشاركين في «طوكيو 2020» بلغت 263 مليون جنيه

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قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إنه يتواصل مع اللاعبين مباشرة لحل أزماتهم مثلما حدث مع ثنائي الكاراتيه على الصاوي وجيانا فاروق لطلبهما سفر المعد البدني الخاص بهما لطوكيو.



وأضاف وزير الرياضة خلال حوار مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأحد، أنه توقع حصد من 3 إلى 5 ميداليات في أولمبياد طوكيو بناء على دراسات، مشيرًا إلى أنه تم صرف ١٣٠ مليون جنيه دعم لأولمبياد ريو دي جانيرو ما يساوي 17 مليون دولار وفقًا لسعر الصرف حينها، وتأهل 119 لاعب ولاعبة في حين أن تكاليف الإعداد لطوكيو 2020 بلغت 263 مليون جنيه دعم حكومي وموارد ذاتية ما يساوي 16 مليون دولار وتأهل 134 لاعب ولاعبة.

وأوضح الوزير أن الشركات الراعية تحملت 64 مليون جنيه لبرامج إعداد اللاعبين بالتنسيق مع الوزارة موجها الشكر للمؤسسات الخاصة التي ساهمت في تأهيل اللاعبين، مشيرًا إلى أن النتائج بالأرقام تؤكد أن أولمبياد ريو حصدنا 3 برونزيات وحصلنا على المركز 73 وطوكيو حصدنا 6 ميداليات وارتفعنا للمركز 53.



وأكد وزير الرياضة أن مصر فقدت ميدالية لعلي الصاوي لاعب الكاراتيه ولكن في الخماسي الحديث حصدنا فضية ونستهدف المزيد لأنها لعبة مهمة وندعمها ونخطط لها، مشيرًا إلى أن نتائجنا في طوكيو 2020 أفضل نسبيًا ولكن طموحنا كبير.