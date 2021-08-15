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نجح مسؤولو نادي فاركو، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز في الحصول على توقيع عبدالله بكري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تمهيدًا لانضمامه للفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في صفقة إنتقال حر.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولو نادي بيراميدز نجحوا في الحصول على توقيع عبدالله بكري، لمدة 3 سنوات، لينضم للفريق بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد الجلسة التي جمعته يوم الأربعاء الماضي، مع جون إدوارد، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي البرتقالي.

وجاء تعاقد فاركو، مع عبدالله بكري، بناء على طلب مجدي عبدالعاطي، المدير الفني للفريق، في ظل رغبته في تدعيم الفريق بلاعبين أصحاب خبرات، حتى يستطيع النادي الظهور بمستوى مميز في الموسم الأول له بمسابقة الدوري.

وكان اللاعب صاحب الـ28 عامًا، أعلن رحيله عن نادي بيراميدز، مكتفيًا بالفترة التي قضاها داخل الفريق.

يُذكر أن «بكري» ارتبط اسمه بالانضمام للزمالك، خلال الميركاتو الصيفي، ولكن الاختلاف حول المقابل المادي حال دون إتمام الصفقة.