أخبار عاجلة

غرق 100 منزل بجنوب الأقصر بسبب كسر بخط الطرد الرئيسي للصرف الصحي -
عبد الله بكري: قضيت أفضل أيامي في بيراميدز -
مران حراس بيراميدز بالنظارات الجديدة -
«زى النهارده» وفاة الشيخ الباقورى ٢٧ أغسطس ١٩٨٥ -
«زي النهارده» اغتيال القيادى الفلسطينى أبوعلى مصطفى 27 أغسطس 2001 -
أصبت بـ"كورونا" قبل شهور وأصبحت مُحصنًا بعد جرعة اللقاح الأولى.. هل أحتاج إلى الثانية؟.. هنا الإجابة -
القيادة تعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة الشيخ "علي فهد السالم الصباح" -
صدمه أحدهم وتركه غارقاً في دمائه.. طالب ينقذ ثمانيني من الموت في مكة -
"الملك سلمان" يصف الرياض قديمًا: لا يوجد بها مقهى ولا مطعم.. وشارع وحيد يرتاده الناس -
"ديوان المظالم" يدعو الخريجين والخريجات للتقدم على شغل 70 وظيفة إدارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

فاركو يحصل على توقيع صفقة

Print
فاركو يحصل على توقيع صفقة الزمالك فاركو يحصل على توقيع صفقة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن


نجح مسؤولو نادي فاركو، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز في الحصول على توقيع عبدالله بكري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تمهيدًا لانضمامه للفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في صفقة إنتقال حر.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولو نادي بيراميدز نجحوا في الحصول على توقيع عبدالله بكري، لمدة 3 سنوات، لينضم للفريق بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد الجلسة التي جمعته يوم الأربعاء الماضي، مع جون إدوارد، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي البرتقالي.

وجاء تعاقد فاركو، مع عبدالله بكري، بناء على طلب مجدي عبدالعاطي، المدير الفني للفريق، في ظل رغبته في تدعيم الفريق بلاعبين أصحاب خبرات، حتى يستطيع النادي الظهور بمستوى مميز في الموسم الأول له بمسابقة الدوري.

وكان اللاعب صاحب الـ28 عامًا، أعلن رحيله عن نادي بيراميدز، مكتفيًا بالفترة التي قضاها داخل الفريق.

يُذكر أن «بكري» ارتبط اسمه بالانضمام للزمالك، خلال الميركاتو الصيفي، ولكن الاختلاف حول المقابل المادي حال دون إتمام الصفقة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
على الحجار يأسر قلوب جمهوره في مسرح الزمالك بـ 25 أغنية

على الحجار يأسر قلوب جمهوره في مسرح الزمالك بـ 25 أغنية

الزمالك عن التعاقد مع أجايي: «كل شئ وارد»

الزمالك عن التعاقد مع أجايي: «كل شئ وارد»

مدرب الزمالك يتحدث عن انضمام عبدالله السعيد للزمالك

مدرب الزمالك يتحدث عن انضمام عبدالله السعيد للزمالك

هشام يكن : الدوري الحالي هو الأصعب في تاريخ الزمالك (فيديو)

هشام يكن : الدوري الحالي هو الأصعب في تاريخ الزمالك (فيديو)