«استورجى» يطعن زميله بمطواة لخلاف على إيجار ورشة في سوهاج

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ألقت اليوم مباحث سوهاج، القبض على استورجى سيارات بدائرة قسم شرطة مدينة طهطا في شمال المحافظة، لقيامه بطعن زميله بمطواة وإصابته بجروح نافذة البطن والصدر، بسبب خلاف على قيمة إيجار ورشة يستأجرها المصاب من المتهم.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة مدينة طهطا، بورود بلاغ من مستشفى طهطا العام، بوصول جمال. أ. ج «40 سنة- استورجي سيارات» ويقيم بدائرة القسم مصاباً بجروح طعنيه شبه نافذه بالبطن والصدر وتم تحويله إلى مستشفي سوهاج الجامعي.

وانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، وتبين للعقيد أيمن عثمان وكيل فرع بحث الشمال بعد سؤال شقيق المصاب المدعو أحمد. أ. ج «31 سنة- عامل»، قيام جابر. ج. أ «37 سنة – استورجي» ويقيم بذات الناحية بالتعدي على شقيقه المذكور بسلاح أبيض «مطواة» وإحداث إصابته، بسبب خلاف على القيمة الإيجارية لورشة يستأجرها المصاب من المتهم، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم والآداه المستخدمة «مطواة»، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.