طالبان تسيطر على التليفزيون الحكومى وتدعو المواطنين للهدوء

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سيطرة حركة طالبان، مساء اليوم الأحد، على التليفزيون الحكومى في العاصمة الأفغانية كابول، كما دعت المواطنين عبره للهدوء، حسبما أفادت قناة «العربية».

وعززت حركة طالبان اليوم الأحد، سيطرتها على الولايات الأفغانية، بدخول العاصمة كابول، والسيطرة على القصر الرئاسى، وتسيير دوريات أمنية في شوارع كابول.

وكان الرئيس الأفغانى أشرف غنى، قدم استقالته من منصبه عقب دخول قوات حركة طالبان إلى مشارف العاصمة كابول، وإعلان الحركة محاصرتها لها من جميع الاتجاهات في مشهد جديد تعيشه أفغانستان هذه الفترة.