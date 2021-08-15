أخبار عاجلة

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو) -
الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم -
«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012 -
جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي» -
«زي النهارده» وفاة الأديب الرائد محمود تيمور 25 أغسطس 1973 -
«زى النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى نيتشه 25 أغسطس 1900 -
«زي النهارده» بداية الحرب الصليبية السابعة 25 أغسطس 1248 -
«زي النهارده» إعدام «نافع داوود» القيادى في ثورة الشواف في العراق 25 أغسطس 1959 -
جهود مكثفة للبحث عن جثة شاب غارق في كفر الشيخ -
تنظيم فعاليات «أنت أقوي من المخدرات» لتوعية السائقين والمواطنين بالهرم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الجيش اللبناني يداهم محطات وقود مغلقة: خزنت البنزين ومنعته عن الشعب

Print
الجيش اللبناني يداهم محطات وقود مغلقة: خزنت البنزين ومنعته عن الشعب الجيش اللبناني يداهم محطات وقود مغلقة: خزنت البنزين ومنعته عن الشعب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الجيش اللبناني، مداهمة محطات الوقود المغلقة أمام الشعب اللبناني في مناطق عدة.

وعملت قوات الجيش على مداهمة المحطات المغلقة، في مدينة صيدا، حيث تخزن البنزين والمازوت، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية للجيش عبر موقع تويتر.

وقال الجيش اللبناني من قبل إن "وحدات الجيش ستباشر عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتم ضبطها مخزنة في هذه المحطات على أن يصار إلى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل".

​وأعلن مصرف لبنان المركزي، يوم الأربعاء الماضي، رفع الدعم عن المحروقات، وأرجع لوزارة الطاقة والمياه مهمة تحديد الأسعار الجيدة للمحروقات في البلاد. وأوضح مصرف لبنان المركزي في بيان، أنه سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدًا الآلية السابقة، ولكن باحتساب على الليرة اللبنانية تبعًا لأسعار السوق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة اليمنية تدافع عن قرارها تحريك سعر الدولار في المعاملات الجمركية

الحكومة اليمنية تدافع عن قرارها تحريك سعر الدولار في المعاملات الجمركية