أخبار عاجلة

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو) -
الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم -
«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012 -
جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي» -
«زي النهارده» وفاة الأديب الرائد محمود تيمور 25 أغسطس 1973 -
«زى النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى نيتشه 25 أغسطس 1900 -
«زي النهارده» بداية الحرب الصليبية السابعة 25 أغسطس 1248 -
«زي النهارده» إعدام «نافع داوود» القيادى في ثورة الشواف في العراق 25 أغسطس 1959 -
جهود مكثفة للبحث عن جثة شاب غارق في كفر الشيخ -
تنظيم فعاليات «أنت أقوي من المخدرات» لتوعية السائقين والمواطنين بالهرم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

برباعية .. برشلونة ينجح في تخطي عقبة سوسيداد

Print
برباعية .. برشلونة ينجح في تخطي عقبة سوسيداد برباعية .. برشلونة ينجح في تخطي عقبة سوسيداد
في افتتاح الدوري الإسباني

برباعية .. برشلونة ينجح في تخطي عقبة سوسيداد

كسب برشلونة ضيفه ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدفين، مساء اليوم الأحد، في مستهل مشوار البلوجرانا في الدوري الإسباني لكرة القدم.

جاءت الأهداف عن طريق كل من جيرارد بيكيه (19) والدنماركي مارتن برايثوايت (45+2، 59) وسيرجي روبيرتو (90+1) أهداف الفريق الكتالوني في المقابل أحرز كل من يولين لوبيتي (82) وميكيل أويارزابال (85) هدفي الضيوف.

بتلك النتيجة حصد برشلونة أول 3 نقاط ويحل ثانيًا في جدول الترتيب خلف ريال مدريد، بينما بقي رصيد ريال سوسيداد من دون نقاط في المركز التاسع عشر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية

المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية

سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة

سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان