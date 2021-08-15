بدء تشغيل كوبري «البلينا» أعلى السكة الحديد في سوهاج

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أعلن اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بدء التشغيل التجريبي لكوبري «البلينا» العلوي أعلى السكة الحديد بمدينة البلينا قبل افتتاحه بصفة نهائية، بإجمالى تكلفه بلغت 257 مليون جنيه.

قال المحافظ- خلال تفقده الكوبرى يرافقه لطفي محمد على رئيس مركز ومدينة البلينا، والنواب محمود أبوالخير، وإلهامي البارودي عضوى مجلس النواب، وأحمد فوزي عبدالكريم عضو مجلس الشيوخ، وعدد من شباب وأهالي المدينة – إن الكوبرى يربط بين شرق وغرب مدينة البلينا أعلى طريق القاهرة ـ أسوان الزراعي، والسكة الحديد، وترعة نجع حمادي الغربية، بطول ١٨٣٤ مترا وعرض ٢٢ مترا، ويتضمن 6 مطالع ومنازل بعرض 7.5 مترا لتسهيل الحركة المرورية، بالإضافة إلى 60 فتحة خرسانية، وعدد ٦ فتحات معدنية، مؤكدا على أهمية المشروع الذي يهدف إلى تحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمدينة ويخفف الإزدحام المروري، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وتفقد المحافظ، أعمال إنشاء كوبري «الكسرة» أعلى ترعة نجع حمادي الغربية والذي يربط بين حدود محافظة سوهاج الجنوبية ومدخل محافظة قنا الشمالي عند كمين الكسرة، حيث بلغت نسبة التنفيذ ٩٩٪، ومن المنتظر الإنتهاء منه خلال الأيام القليلة القادمة، ويهدف الكوبري إلى تحقيق السيولة المرورية وتوسعة المدخل الجنوبي للمحافظة.