أكاديمية البحث العلمي تطلق فرع حاضنة الأعمال التقنية العالمية في العاصمة الإدارية الجديدة

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أعلنت أكاديمية البحث العلمي، بالتعاون مع مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، إطلاق حاضنة الأعمال «دي إم زي» بإطلاق فرعها في مصر وستمارس الحاضنة أعمالها من مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة في بالجامعات الكندية في مصر.

وقال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، إن حاضنة الأعمال «دي إم زي» هي عضو جديد في نادى الحاضنات التكنولوجية التابعة للبرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية «انطلاق» وبانضمام حاضنة DMZ تصبح عدد الحاضنات التكنولوجية التابعة للاكاديمية 28 حاضنة.

وأضاف صقر أن البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية (انطلاق) والذى تم تصنيفه من المشروعات القومية الكبرى من قبل الهيئة العامة للاستعلامات في 2018 يهدف إلى إستكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها من المخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال وطلاب السنوات النهائية في الجامعات المصرية (مشروعات التخرج)، وتوفير البيئة المناسبة والدعم المادي والفني واللوجستي للأفكار التكنولوجية المتميزة حتى الوصول بها إلى شركات تكنولوجية ناشئة بغية تحويل هذه الأفكار إلى منتجات تجارية ذات قدرة تنافسية تحقيقا لهدف الاقتصاد المعرفي.

وأضاف أن عدد الحاضنات الممولة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا هي 28 حاضنة منذ انطلاق البرنامج وقد تم مراعاه توزيع الحاضنات على ربوع مصر المختلفة لتخدم اكبر قاعدة من المستفيدين واشار صقر ان عدد الشركات الناشئة التي تم احتضناها في الحاضنات التابعة للاكاديمية 182 تخرج منها فعلا 151 شركة فيما وفرت الحاضنات اكثر من 954 فرصة عمل للشباب وبلغ اجمالى التمويل على الحاضنات 70 مليون جنيه.

من جانبها، صرحت الدكتورة هادية حمدى نائب رئيس الجامعات الكندية في مصر للتطوير الأكاديمي والمبادرات الاستراتيجية، بأن الحدث يضم مجموعة متنوعة من الحضور من المنتمين إلى مجال ريادة الأعمال بمصر وكندا، ومجموعة من المتحدثين، وأنشطة تفاعلية مثل التواصل والحلقات النقاشية. تضم الحلقات النقاشية عبدالله صنوبر، المدير التنفيذي ل دي إم زي بتورنتو كندا، شريف الطويل، مدير أول البرامج والشراكات ب دي إم زي تورنتو، جاسمين وهاب، مفوض تجاري أول بالسفارة الكندية للبنان ومصر،، شريف جمايل، المدير التنفيذي لتروفله للتكنولوجيا بكالجاري، حيث يناقشوا موضوع «فرص التعاون في مجال الشركات الناشئة بين مصر وكندا».

وأوضحت هادية ان مؤسسة الجامعات الكندية انشاءت بموجب قرار جمهوري رقم ٩ لعام ٢٠١٩ بهدف الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى داخل جمهورية.

وأضافت أن رواد الأعمال المهتمون بالتقديم في الدورة الأولى من برنامج حاضنة أعمال «دي إم زي كايرو» يستطيعون حجز اجتماعات فردية مع الفريق التنفيذي ل دي إم زي للتعرف أكثر على مميزات البرنامج.