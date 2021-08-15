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حكى الفنان محمد صبحي قصة دكتور جامعي شاركه تفاصيل من مشوار حياته، مشيرًا إلى أن ذلك الدكتور الجامعي تخلى عن أحلامه من أجل تجهيز بناته الـ3 للزواج.

ونشر «صبحي» فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»، الأحد، قائلا: «محمد صبحى يبكى أثناء حكايته عن دكتور الجامعة، لازم اللي يعلم أطفالنا في ابتدائي واعدادي يكون على مستوي دكتور جامعة لأن طفل الست سنوات هو اللي بعد ٢٠ سنة يبني أمة أو يهدمها«.

وينتظر الفنان الكبير محمد صبحي، افتتاح مسرحيته الجديدة «نجوم الظهر» قريبا، وتعد أول مسرحية كوميدية موسيقية غنائية استعراضية تضم 30 نجما من أجيال مختلفة، ويظهر النجم الكبير محمد صبحي خلال مسرحيته الجديدة «نجوم الظهر» بشخصية مختلفة تمام عما قدمه من قبل في المسرح أو التليفزيون والسينما من حيث الشكل والمضمون، فيظهر في العمل بشارب ويرتدي باروكة من خلال الشخصية التي سيكشف عنها في افتتاح المسرحية قريبا جدا على مسرحه بمدينة سنبل