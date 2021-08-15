وضع لها السم في الببرونة.. قاتل ابنته: «مش معايا أصرف على 5 عيال» (تفاصيل صادمة)

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كشفت التحقيقات تفاصيل صادمة في اتهام موظف بمنطقة أوسيم بقتل ابنته الرضيعة «أحباب» بوضع لها السم في الببرونة، وأدعي أنها سقطت من على السرير.. استمعت جهات التحقيق إلى أقوال «رحمة» والدة الطفلة المجني عليها التي اتهمت زوجها بقتل ابنتهما، وقالت: «طلب مني يوم الحادث بقاء «أحباب» معه للعب معها بحجة «إنها مش واخده عليه وبيتعيط لما بتشوفه» وعندما استيقضت وجدتها جثة هامدة».

كانت شرطة مباحث، أوسيم، تلقت بلاغًا من المستشفى بوصول طفلة جثة هامدة، انتقل ضابط مباحث القسم إلى المستشفى مكان البلاغ، وتم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم انتداب طبيب شرعي لكشف سبب وفاة الرضيع، وتبين أنها تناولت مبيدًا حشريًّا.

تمكنت الأجهزة الأمنية القبض على الزوج بقرية القيراطين بمنطقة أوسيم في الجيزة، وبمواجهته بتقرير الطب الشرعي وأقوال زوجته، اعترف بارتكاب والواقعة بوضع مبيد حشري في الحليب وقام بإرضاع ابنته ثم خنقها حتى أصبحت جثة هامدة وضعها أسفل الدولاب وضعت عليها الملابس وقال: «مش معايا فلوس اصرف على عليها»

جثة رضيع - صورة أرشيفية

وقالت والده الطلقة المجني عليها امام التحقيقات، إن زوجها المتهم عندما علمت بحملها في طفلتها المجني عليها طلب منها أن تجهضها وقال «أنا مش عاوز أولاد تأني كفاية الأربعة اللي معايا وهصرف على الخمسة منين؟»، وأضافت الأم أن زوجها حاول كتير أن يجهض حملها عندما فشل بعد الولادة طلب منها بعرض الطفلة للبيع فرفضت وهددته إذا أصابها أي مكروه ستبلغ عنه الشرطة.