متفوقًا على حساب برشلونة.. تركي آل الشيخ بالمركز الثاني في «الأكثر تفاعلاً على تويتر»

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احتل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية المركز الثاني، في الأكثر تفاعلاً عبر موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، خلال شهر يوليو 2021، متفوقًا على بعض من الشخصيات البارزة في عدد من المجالات المختلفة.

وتواجد تركي أل الشيخ، في المركز الثاني، ضمن الأكثر تفاعلاً عبر «تويتر» بعد جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وجاء خلفه في المركز الثالث حساب نادي برشلونة الإسباني، وتواجد في المركز الرابع ليبرون جيمس، لاعب كرة السلة الأمريكي، وفي المركز الخامس جيمس فالون، مقدم برامج أمريكي، وجاءت المغنية الأمريكية ليدي جاجا.

وكانت أكثر المدن تفاعلاً مع حساب المستشار تركي أل الشيخ، الرياض 40%، جدة 17%، القاهرة 13%، دبي 12%، الكويت 9%، وبعض الدول الأخرى 9%.

وحرص تركي أل الشيخ، على توجيه الشكر لمتابعية عبر موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» بعد تواجده في المركز الثاني، ضمن الأكثر تفاعلا خلال شهر يوليو الماضي.