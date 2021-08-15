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وزير الرياضة: نستهدف 4 ذهبيات في باريس 2024 والإعداد يبدأ في نوفمبر..

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وزير الرياضة: نستهدف 4 ذهبيات في باريس 2024 والإعداد يبدأ في نوفمبر.. فيديو وزير الرياضة: نستهدف 4 ذهبيات في باريس 2024 والإعداد يبدأ في نوفمبر..

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قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن حققت الواقع الذي نريده من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 ولكن نستحق أكثر من هذا .
وأضاف وزير الرياضة خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، نستهدف 4 ذهبيات من 10 ميداليات في باريس 2024.

واستكمل وزير الرياضة أن جيانا فاروق تعرضت لظلم تحكيمي وكانت تستحق الذهبية وتوقعت قبل المنافسات ذهبية لعلي الصاوي وفضية لفريال أشرف مؤكدا أن على الصاوي أصيب بحمى البدايات واللامبالاة وهذا خلل في الإعداد النفسي.

وتابع ان خطة الإعداد تعتمد على جميع العوامل والامكانيات والتحليل الرقمي لكل دورة ألعاب أولمبية مشيرا إلى أن نوفمبر المقبل بداية الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية بباريس.

المصرى اليوم

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