«انتظام إجرائها على نفقة الدولة الفترة المقبلة».. زرع القرنية لحالتين بمستشفيات جامعة بنها (صور)

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أجرت وحدة زراعة القرنية بقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة بنها، الأحد، عمليتين لزراعة القرنية، برئاسة الدكتور حمدى الجزار رئيس القسم، برعاية الدكتور محمد الأشهب عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

وأشاد الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنها، بحسب بيان صحفي الأحد، بمجهودات الاطقم الطبية والتمريض بقسم جراحة وطب العيون والخدمات المقدمة من خلاله ومساهماته في رفع المعاناة عن كاهل المرضى، مؤكدا أن افتتاح الوحدة جاء تزامنا مع خطة الدولة المصرية ٢٠٣٠ للقضاء على قوائم الانتظار وعلاج المرضى والإرتقاء بالمنظومة الصحية.

وأضاف أن المستشفيات الجامعية ببنها تشهد حاليا أعمال تطوير في البنية التحتية والطبية، تزامنا مع ما توليه الدولة من أهمية كبرى وذلك من خلال تفعيل للمبادرة الرئاسية نور الحياة للقضاء على قوائم الانتظار وعلاج مرضي العيون، وتتكفل بعلاج مرضى العيون، وتتم هذه العمليات على أيدى أساتذة وخبراء من جامعة بنها في زراعة القرنية.

واشار الدكتور حمدى الجزار رئيس القسم والمشرف على إجراء العمليات الجراحية لزراعة القرنية، أن زراعة القرنية تتم من خلال فريق طبي متكامل تحت اشراف الدكتور عمرو شعراوى رئيس وحدة زراعة القرنية بمستشفيات جامعة بنها حيث تم إجراء عمليتين جراحيتين اليوم على ايدى أساتذه وخبراء مدربين على اعلى مستوى، لافتا إلى أن أمراض القرنية وعتمات القرنية من أهم أسباب فقدان البصر التي يمكن علاجها في مصر ويأتى بعدها المياة الزرقاء والإعتلال السكرى الشبكي، وكذلك تعد عمليات زراعة القرنية أملا كبيرا في إستعادة الإبصار لمرضى سحابات وعتمات القرنية والقرنية المخروطية.

ونوه «الجزار»، إلى أنه سيتم إجراء عمليات زراعة القرنية بشكل منتظم خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل تكلفتها بالكامل رغم التكلفة الباهظة التي تصل إلى أكثر من ٤٠ ألف جنيه، حيث تقوم الدولة باستيرادها من بنوك العيون العالمية رغم من تكلفتها الباهظة، ويتم إجراء الفحوص عليها لضمان أمانها للمريض المتلقي وخلوها من الأمراض المعدية، معقبا بقوله إن فيروس كورونا أثر بالسلب على حركة الطيران والٱستيراد وتدفق القرنيات ووجوب إجراء تحاليل لخلو القرنية من كورونا.

وأكد أن الحالة المرضية الواحدة تتكلف أكثر من ٥٠ ألف جنيه شاملة القرنية والفحوصات، حيث قام بإجراء العمليات اليوم الدكتور طاهر عليوه، والدكتور محمد جمال، تحت إشراف الدكتور عمرو شعراوى رئيس وحدة زراعة القرنية بقسم طب وجراحة العيون بجامعة بنها.

زرع القرنية لحالتين بمستشفيات جامعة بنها

زرع القرنية لحالتين بمستشفيات جامعة بنها

زرع القرنية لحالتين بمستشفيات جامعة بنها

زرع القرنية لحالتين بمستشفيات جامعة بنها