اقتصادي يكشف أسباب عدم امتلاك الأشخاص حسابات مصرفية

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كشف أحمد متولي، الباحث الاقتصادي، عن أسباب عدم امتلاك الأشخاص حسابات مصرفية والتي من ضمنها عدم الثقة في القطاع المصرفي، منوهًا بأن المبادرات التي أطلقتها الدولة جعلت الشباب يعود للثقة في المؤسسات المصرفية، كما أن نجاح الشباب ورواد الأعمال غير الفكرة عن البنوك.

وأضاف «متولي»، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أنه من المشكلات أيضًا نقص الوثائق ولكن الشمول المالي والتحول الرقمي ساعد في أن يكون لديها ثقة في القطاع المصرفي.

وأوضح أن بعض البنوك تعطي القرض عن طريق الموبايل ودفع أقساط القروض من خلال الموبايل، وهو ما يدخلنا إلى الشمول المالي والتعامل مع الاقتصاد غير الرسمي.

وأشار إلى أن الشمول المالي يعني نسبة الأفراد والشركات التي تستخدم الخدمات المالية بكفاءة عالية وتكلفة أقل تناسب الجميع، منوهًا بأن البنوك أصبحت الآن تفتح الحسابات بدون حد أدنى للإيداع وبدون مصاريف، ومن أهم مؤشرات الشمول المالي الوصول إلى الخدمات المالية؛ ولكن المؤشر الأهم هو استخدام الخدمات المالية من القطاع المصرفي، وجودة وصول الخدمات المالية.