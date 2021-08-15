أخبار عاجلة

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو) -
الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم -
«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012 -
«زي النهارده» بداية الحرب الصليبية السابعة 25 أغسطس 1248 -
«زي النهارده» إعدام «نافع داوود» القيادى في ثورة الشواف في العراق 25 أغسطس 1959 -
جهود مكثفة للبحث عن جثة شاب غارق في كفر الشيخ -
تنظيم فعاليات «أنت أقوي من المخدرات» لتوعية السائقين والمواطنين بالهرم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

واشنطن: عجز قوات الأمن الأفغانية لعب دورا قويا للغاية فيما رأيناه خلال الأسابيع الماضية

Print
واشنطن: عجز قوات الأمن الأفغانية لعب دورا قويا للغاية فيما رأيناه خلال الأسابيع الماضية واشنطن: عجز قوات الأمن الأفغانية لعب دورا قويا للغاية فيما رأيناه خلال الأسابيع الماضية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن «عجز قوات الأمن الأفغانية لعب دورا قويا للغاية فيما رأيناه خلال الأسابيع الماضية».

وأكد في مؤتمر صحفي، الأحد، أنه «عندما وصلنا إلى السلطة كانت طالبان في أقوى مركز لها منذ عام 2001 وتمكنت من تعزيز قدراتها خلال العامين الماضيين».

وأكدت قناة «أريانا» نيوز التلفزيونية نقلا عن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، أن مقاتلي الحركة باتوا يسيطرون على جميع مناطق العاصمة الأفغانية كابول.

وقال مجاهد إن «الوضع في كابل تحت السيطرة»، وأن «الدوريات الليلية ستبدأ قريبا».

وتصاعد الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم طالبان على المدن الرئيسية في البلاد.

أفادت وسائل إعلام بأن «طالبان تسيطر على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان».

وأكدت الحركة في وقت لاحق أن «مقاتليها دخلوا كابل وسيطروا على القصر الرئاسي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي»

جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي»