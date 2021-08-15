واشنطن: عجز قوات الأمن الأفغانية لعب دورا قويا للغاية فيما رأيناه خلال الأسابيع الماضية

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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن «عجز قوات الأمن الأفغانية لعب دورا قويا للغاية فيما رأيناه خلال الأسابيع الماضية».

وأكد في مؤتمر صحفي، الأحد، أنه «عندما وصلنا إلى السلطة كانت طالبان في أقوى مركز لها منذ عام 2001 وتمكنت من تعزيز قدراتها خلال العامين الماضيين».

وأكدت قناة «أريانا» نيوز التلفزيونية نقلا عن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، أن مقاتلي الحركة باتوا يسيطرون على جميع مناطق العاصمة الأفغانية كابول.

وقال مجاهد إن «الوضع في كابل تحت السيطرة»، وأن «الدوريات الليلية ستبدأ قريبا».

وتصاعد الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم طالبان على المدن الرئيسية في البلاد.

أفادت وسائل إعلام بأن «طالبان تسيطر على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان».

وأكدت الحركة في وقت لاحق أن «مقاتليها دخلوا كابل وسيطروا على القصر الرئاسي».