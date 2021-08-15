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اكتشفت قلبها في اليمين بعد 19 سنة.. ما سبب المعرفة؟

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اكتشفت قلبها في اليمين بعد 19 سنة.. ما سبب المعرفة؟ اكتشفت قلبها في اليمين بعد 19 سنة.. ما سبب المعرفة؟

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بلغت من العمر 19 عاما، ولم تكتشف أن قلبها في اليمين بدلا من اليسار، لكن إصابتها بالسعال كانت سبب المعرفة.

وعانت كلير ماك؛ البالغة من العمر 19 عاماً من شيكاغو بالولايات المتحدة، سعالاً مستمراً لمدة شهرين ونصف، لكنها حاولت علاج نفسها باستعمال بعض الأدوية، وبعد مرور شهر، اضطرت الفتاة إلى الذهاب إلى المستشفى للحصول على علاج.

وأخبر الطبيب الفتاة الأمريكية أنها على الأرجح مصابة بنوع من العدوى الرئوية، وأرسلها لإجراء أشعة سينية على الصدر، فعلمت كلير أن قلبها ليس على اليسار، مثل معظم الأشخاص الآخرين.

واعتقدت الفتاة أن الطبيب المعالج كان يمزح فقط، كما كتبت صحيفة «ميرور» البريطانية وفقا « اليوم».

و«دكستروكارديا» هو شذوذ تطوري نادر للغاية، حيث يقع معظم القلب على الجانب الأيمن من الصدر، ويولد أقل من % من الأشخاص بترتيب القلب هذا، وعادة لا تكون هذه الحالة مهددة للحياة.

المصرى اليوم

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