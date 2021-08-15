رئيس الوزراء السوداني: لا كبير على القانون ولن نقوم بحماية أي فاسد

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قطع رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، أن حكومته ستتخذ قرارا حاسما بشأن والي القضارف خلال 24 ساعة إما تقديم الاستقالة أو الإقالة.

وأكد في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بمجلس الوزراء أنه التقي الحرية والتغيير بخصوص موضوع والي القضارف وظهوره في مبايعة للمؤتمر الوطني المحلول.

وحول وظائف الخارجية، كشف رئيس الوزراء عن تكوين لجنة من 5 شخصيات من الكفاءات لدراسة الملف ومعالجته بصورة شفافة وواضحة، مشيرا في هذا الخصوص إلى أنه تلقى تقريرا من الخارجية ولجانها ومن لجنة الاختيار للخدمة العامة.

وعلق دكتور حمدوك على قضية شركة الموارد المعدنية، وقال إنه لا يوجد كبير على القانون، ونحن على الإطلاق لن نقوم بحماية أي فاسد، وقال «لكن ده يظل مكانه القانون وليس وسائط التواصل الاجتماعي، وأي معلومة تصلنا ويثبت فيها أن هناك فسادا في أي مكان، فنحن مستعدون نشتغل عليو، وهذا أمر لا لعب فيه.»

ورد دكتور حمدوك على سؤال حول انشغالاته، فأوضح أن أكثر ما يزعجه هو توفير ضروريات المواطنيين في أسعار تكون في متناولهم وايجاد معالجة للاقتصاد.

وحول تشكيل المجلس التشريعي قال لم تتوفر الإرادة السياسية الكافية لقيامه خلال المدة الزمنية المذكورة بالمبادرة، «وأنا ما زلت عند قناعتي بأنه حال توفر الإرادة السياسية اللازمة من مختلف القوى السياسية يمكن قيام المجلس التشريعي لأهمية كجهاز رقابي».