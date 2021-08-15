أخبار عاجلة

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو) -
الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم -
«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012 -
«زي النهارده» بداية الحرب الصليبية السابعة 25 أغسطس 1248 -
«زي النهارده» إعدام «نافع داوود» القيادى في ثورة الشواف في العراق 25 أغسطس 1959 -
جهود مكثفة للبحث عن جثة شاب غارق في كفر الشيخ -
تنظيم فعاليات «أنت أقوي من المخدرات» لتوعية السائقين والمواطنين بالهرم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

رئيس الوزراء السوداني: لا كبير على القانون ولن نقوم بحماية أي فاسد

Print
رئيس الوزراء السوداني: لا كبير على القانون ولن نقوم بحماية أي فاسد رئيس الوزراء السوداني: لا كبير على القانون ولن نقوم بحماية أي فاسد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قطع رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، أن حكومته ستتخذ قرارا حاسما بشأن والي القضارف خلال 24 ساعة إما تقديم الاستقالة أو الإقالة.

وأكد في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بمجلس الوزراء أنه التقي الحرية والتغيير بخصوص موضوع والي القضارف وظهوره في مبايعة للمؤتمر الوطني المحلول.

وحول وظائف الخارجية، كشف رئيس الوزراء عن تكوين لجنة من 5 شخصيات من الكفاءات لدراسة الملف ومعالجته بصورة شفافة وواضحة، مشيرا في هذا الخصوص إلى أنه تلقى تقريرا من الخارجية ولجانها ومن لجنة الاختيار للخدمة العامة.

وعلق دكتور حمدوك على قضية شركة الموارد المعدنية، وقال إنه لا يوجد كبير على القانون، ونحن على الإطلاق لن نقوم بحماية أي فاسد، وقال «لكن ده يظل مكانه القانون وليس وسائط التواصل الاجتماعي، وأي معلومة تصلنا ويثبت فيها أن هناك فسادا في أي مكان، فنحن مستعدون نشتغل عليو، وهذا أمر لا لعب فيه.»

ورد دكتور حمدوك على سؤال حول انشغالاته، فأوضح أن أكثر ما يزعجه هو توفير ضروريات المواطنيين في تكون في متناولهم وايجاد معالجة للاقتصاد.

وحول تشكيل المجلس التشريعي قال لم تتوفر الإرادة السياسية الكافية لقيامه خلال المدة الزمنية المذكورة بالمبادرة، «وأنا ما زلت عند قناعتي بأنه حال توفر الإرادة السياسية اللازمة من مختلف القوى السياسية يمكن قيام المجلس التشريعي لأهمية كجهاز رقابي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اجتماع طارئ بغرفة صناعة السينما لبحث قرار رفع أسعار التصوير بشوارع بالقاهرة

اجتماع طارئ بغرفة صناعة السينما لبحث قرار رفع أسعار التصوير بشوارع بالقاهرة

لبنان... الحكومة ترفع أسعار المحروقات

لبنان... الحكومة ترفع أسعار المحروقات

رئيس تونس: لا بدّ من وضع حدّ للسياسات الاحتكارية ومحاولات التحكم في أسعار السلع

رئيس تونس: لا بدّ من وضع حدّ للسياسات الاحتكارية ومحاولات التحكم في أسعار السلع

أسعار النفط تقفز أكثر من 5% بعد خسائر جلسات الأسبوع الماضي

أسعار النفط تقفز أكثر من 5% بعد خسائر جلسات الأسبوع الماضي