إسعاد يونس تشوّق جمهورها بضيفة الموسم الجديد لـ«صاحبة السعادة».. ومتابعون: دي منى زكي

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شوقت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، جمهورها ومتابعيها بالموسم الجديد من برنامجها «صاحبة السعادة»، الذي يعرض على شاشة قناة DMC .

وكعادتها، نشرت إسعاد صورة تجمعها بأولى الضيوف عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، مساء الأحد، وظهرت وهى تقف بجانب الضيفة التي تدير ظهرها للكاميرا، لتجعل الجمهور والمتابعين في حالة تحمس لمشاهدة الحلقة، وذلك، وعلقت عليها قائلة :«تفتكروا مين هتبقى ضيفتي في افتتاح الموسم الجديد من صاحبة السعادة؟.. استنونا يوم الإثنين 23 أغسطس».

وعقب نشر الصورة خمن الجمهور من خلال التعليقات أن تكون الفنانة منى زكي هي ضيفة إسعاد يونس .

واستطاعت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس تحقيق نجاح كبير ببرنامج صاحبة السعادة، من خلال محاورتها للعديد من نجوم الفن في الوطن العربي منهم الفنانة روبي ودلال عبدالعزيز وتامر حسني ودنيا وإيمي سمير غانم ومحمد عبدالرحمن وياسمين صبري وأحمد حلمي وأحمد فهمي وهنا الزاهد وهنادي مهنا وأحمد خالد صالح وليلى علوي وهاجر أحمد وإلهام شاهين ومحمد هنيدي وخالد النبوي وشيماء سيف وعمرو وهبة وحسين فهمي وسمير غانم ومنة شلبي وصلاح عبدالله وعمرو عبدالجليل، وغيرهم من النجوم.