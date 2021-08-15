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بالأسماء.. «المصري اليوم» يكشف 6 لاعبين يقتربون من الخروج عن قائمة الأهلي الأفريقية 2021

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بالأسماء.. «المصري اليوم» يكشف 6 لاعبين يقتربون من الخروج عن قائمة الأهلي الأفريقية 2021 بالأسماء.. «المصري اليوم» يكشف 6 لاعبين يقتربون من الخروج عن قائمة الأهلي الأفريقية 2021

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بدأ بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي في وضع تصور مبدئي بشأن المستبعدين من القائمة الأفريقية خلال النسخة المقبلة 2021- 2022.

الاتحاد الأفريقي حدد الإثنين موعدًا لإرسال الفرق المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية قوائمها.

وعلم «المصري اليوم» أن موسيماني استقر على استبعاد أكثر من لاعب بشكل مبدئي في القائمة المقرر إرسالها في الساعات المقبلة.

الجنوب أفريقي لديه نية في استبعاد كريم نيدفيد ومحمد محمود بسبب عودة الثنائي من إصابة طويلة لأكثر من موسمين، وبالتالي هناك صعوبة في ضمهما لقائمة الفريق سواء على المستوى الفني أو البدني.

أيضاً الكونغولي والتر بواليا ورغم التألق في الفترة الأخيرة، لكن اللاعب ضمن المرشحين للرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم على سبيل الإعارة، وسيكون خارج القائمة الأفريقية، مع المفاوضات المتقدمة التي يخوضها الأحمر لضم ثنائي اجنبي والأقرب بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي، ولويس ميكيسوني حناح سيمبا التنزاني.

مروان محسن وسعد سمير، لا يزال الغموض يحاوط مستقبلهما، فالثنائي هناك أصوات داخل الأهلي تطالب برحيلهما بسبب عامل السن من ناحية وعدم الحاجة الفنية لهما من ناحية أخرى حسب المعلومات الواردة.

الإسم الأخير هو ناصر ماهر، فصانع ألعاب الأهلي محروم من اللعب تحت الإدارة الفنية لبيتسو موسيماني وهناك عدة عروض محلية لضمه، وبالتالي هناك استقرار على استبعاده من القائمة الأفريقية.

موعد مباراة الأهلي في أفريقيا

يذكر أن حامل اللقب الأفريقي النادي الأهلي سيبدأ حملة دفاعه عن اللقب بمواجهة الفائز ما بين الحرس الوطني بطل النيجر ولوميساجيه بطل بوروندي، وستقام مباريات الذهاب في أحد أيام 15 أو 16 أو 17 أكتوبر المقبل بينما سيقام لقاء الإياب بعدها بأسبوع.

المصرى اليوم

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